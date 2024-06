Irmão de liderança do B13 é executado com tiros na cabeça no Parque Industrial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidiário do regime aberto Igor Félix Silva, 26 anos, membro da facção Bonde dos 13, foi morto a tiros em via pública na manhã desta sexta-feira, 14, na Travessa Edmundo Pinto, no Parque Industrial, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Igor Félix estava trafegando em uma bicicleta com destino ao seu trabalho em uma fábrica de laminados de madeira, no Parque Industrial, quando foi inesperadamente abordado por criminosos que, em posse de uma arma de fogo, efetuaram vários tiros que atingiram a vítima na cabeça e no peito. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Anúncios

Populares escutaram os tiros e quando foram averiguar o que havia acontecido, encontraram Félix sangrando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Félix, que já se encontrava morto.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

Após a realização da perícia, o corpo de Igor foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

De acordo com informações da polícia, Igor Félix já tinha passagens pela justiça pelos crimes de furto e tráfico de drogas. Ele havia sido preso no ano passado, ganhou a liberdade provisória usando uma tornozeleira eletrônica, cortou o equipamento e foi preso novamente. Atualmente estava em liberdade, no regime aberto e trabalhando.

A polícia relatou ainda à reportagem que o irmão de Igor é uma liderança da facção Bonde dos 13 e atualmente está fora do estado do Acre.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).