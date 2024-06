Gefron apreende 5 quilos de maconha em caminhão da Translima, na BR-364

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira, 12, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu um motorista e apreendeu em um caminhão de transportadora, 5 quilos de maconha do tipo skunk que era levada de Cruzeiro do Sul para Feijó, pela BR-364.

A equipe do Gefron fazia a abordagens a pessoas e veículos nas proximidades da Comunidade do Rio Liberdade, na BR-364 quando parou um caminhão baú da Empresa de Transporte Translima.

Anúncios

Ao ser indagado sobre o conteúdo das caixas, o motorista disse não ter conhecimento do que levava. Informou que havia pegado o caminhão no pátio da empresa, que deslocaria até o município de Feijó.

“Na revista no compartimento de carga foi identificada uma caixa azul com aproximadamente 5,3 quilos de maconha do tipo skunk. Diante dos fatos, o ilícito juntamente com o motorista e o caminhão foram apresentados na Delegacia Geral da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para as providências”, citou o coordenador do Gefron, coronel Cleudo Maciel.

A ação se deu em cumprimento a Operação Guardiões das Fronteiras e Dividas.