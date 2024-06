Casal da Junina Pega-Pega é bicampeão no concurso de realezas em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O casal da Junina Pega-Pega, Carina Helloá e Éder Magalhães, garantiram ao grupo o segundo título como realezas do 16º Circuito Junino de Rio Branco (AC).

Com muita emoção, a dupla fez a apresentação e finalizou homenageando a rainha 2023, Helen Sandra, falecida em setembro do ano passado.

Anúncios

Com o título, o grupo se torna bicampeão municipal. Com 28 anos atuando no movimento junino, a quadrilha já possui títulos como heptacampeã do Concurso Estadual de Quadrilhas do Acre, tricampeã dos festivais do Sesc e Circuito Junino. Além disso, já participou de sete vezes do Nacional de Quadrilhas.

“Foi uma responsabilidade grande representar a junina após a perca da nossa querida rainha Helen Sandra. Estive ali para ela e por ela, que sempre estará em nossos corações. A energia positiva da nossa torcida também foi importante para nós durante a apresentação”, disse a rainha Carina.

Ainda na noite da quinta-feira, houve a escolha do casal mirim, que ficou com a Junina Sassaricano na Roça, e da rainha da Diversidade que ficou com a Junina Malucos na Roça.

A junina é a primeira a se apresentar no sábado, 15, na Praça da Revolução, Centro, e promete levar mais um belo espetáculo ao público.