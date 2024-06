Xingou Raul Seixas e detonou hip hop: relembre as polêmicas de Ed Motta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais uma vez, o cantor e produtor carioca Ed Motta, de 52 anos, gerou polêmica com suas declarações. Na quarta-feira, 12, o artista afirmou que “qualquer um que ouve hip hop é burro”. A declaração de Motta foi dada durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Eu não sou branco, p*rra. Eu sou preto. Mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticada. É burro, qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um, sem exceção […] O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica”, declarou.

Anúncios

“Esses dias eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão do Rafinha Bastos [falando]: ‘Hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir.’ O cara é um imbecil”, completou.

Vale lembrar que essa não foi a única polêmica que Ed Motta se envolveu. A nossa reportagem lista algumas abaixo. Confira!

Raul Seixas

Em 2022, Ed Motta xingou Raul Seixas (1945 – 1989). Em uma live no Instagram, ele disparou: “Era uma p*ta de uma merda cara. Ruim para c*ralho musicalmente. Ruim para c*ralho em tudo”, disparou.

“Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa: ele tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas, então, f*ck, eu não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas”.

“Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara é um idiota. Um funcionariozinho de gravadora, gravando uns discos de m*rda”. Ainda falou dos fãs do cantor de “Metamorfose Ambulante”: “E nego vem com ‘Toca, Raul!’. Que p*rra é essa, bicho? Um cara desqualificado de tudo, p*rra!”, finalizou Ed.

Caetano Veloso, brasileiros, Curitiba e mulheres.

Em 2011, quando achava que seu perfil no Facebook era privado, Ed Motta publicou vários xingamentos sobre os brasileiros, mulheres e também Caetano Veloso. “Mulher feia tem que ser mega competente. Se não, é Paula Toller nas cabeças. Linda, burra e sem talento. Mulher feia tem que cantar igual Sarah Vaughn, se não eu não tenho tempo”, afirmou na época.

“Isso é tudo Caetano. Pais idiota miserável que idolatra Cae…Que m*rda do c*cete bando de burro”, disse.

“Em Curitiba, lugar civilizado, graças a Deus. No Sul do Brasil, como é bom, tem dignidade isso aqui. Frutas vermelhas, clima frio, gente bonita. Sim porque ô povo feio o brasileiro. Em avião dá vontade de chorar. Mas chega no Sul ou São Paulo, gente bonita compondo o ambiance”.

Europa X Brasil

Em meados de 2015, em turnê por alguns país da Europa, Ed Motta comentou sobre sua insatisfação com o público brasileiro. “Verdade seja dita, que meu público brasileiro de verdade, na Europa, é um pessoal mais culto, informado, essas pessoas nunca gritaram nada”, opinou.

“O negócio é que vai uma turma mais simplória que nunca me acompanhou no Brasil, público de sertanejo, axé, pagode, que vem beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador de futebol, com aquele relógio branco, e começa gritar nome de time”, afirmou.

Anúncios

Criolo e Ivete Sangalo

Em 2017, a empresa Nivea realizou uma série de shows, que incluíam uma apresentação em homenagem ao Tim Maia. Na data, a cantora Ivete Sangalo e o rapper Criolo fizeram interpretações de suas canções.

Motta, então, escreveu em suas redes sociais: “Uma empresa de creme me procurou para fazer o ‘projeto’ Tim Maia, a grana não era compatível com meu desprazer em fazer isso. Para mim, a música do Tim Maia é intocável, fica bom mesmo é com ele, é preciso honestidade e vergonha na cara para admitir isso”.

O artista ainda citou que a pessoa ideal para cantar seria Claudio Zole devido ao timbre da voz e da história de sua carreira. Finalizou ao criticar o evento: “Mais do que sacanagem, é um desrespeito por gente que dedicou a vida inteira a isso. Vontade de vomitar, que coisa podre.”