TRE do Acre supera metas de julgamento de processos em mais de 100%

Os Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins uniram esforços para realização de audiência pública da definição das metas da Justiça Eleitoral para 2025. O presidente do TRE-AC, desembargador Júnior Alberto, e a juíza-auxiliar da presidência, Louise Santana, participaram do evento.

Durante a audiência, foram apresentados gráficos mostrando o desempenho dos TREs. O TRE do Acre, por exemplo, superou suas metas: alcançou 108,73% da Meta 1 (Julgar mais processos que os distribuídos), 136,49% da Meta 2 (Julgar processos mais antigos) e 125% da Meta 4 (Priorizar o julgamento de processos relacionados a crimes contra a administração pública, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais).

O objetivo da audiência foi ouvir as opiniões de magistrados, servidores, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, acadêmicos e cidadãos. Essa abordagem colaborativa visa garantir que as metas estabelecidas reflitam as reais necessidades da Justiça Eleitoral e as expectativas da sociedade.

O desembargador Júnior Alberto enfatizou a importância das metas para a transparência e a prestação de contas. “A sociedade tem o direito de saber como os recursos públicos são utilizados e quais são os resultados alcançados pelo Judiciário. Ao estabelecer e divulgar metas claras, proporcionamos à população um mecanismo de acompanhamento e avaliação do nosso desempenho, reforçando a confiança nas instituições e na justiça como um todo”, afirmou.

Ele destacou ainda que, no âmbito do TRE acreano, as metas nacionais ajudam a manter o foco na missão de garantir eleições livres, justas e transparentes. Elas orientam o aprimoramento dos processos eleitorais, a capacitação contínua dos servidores e o fortalecimento da democracia.