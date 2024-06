Perdas com enchentes em Rio Branco, Xapuri e Brasileia ultrapassam R$ 1 trilhão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As perdas com as enchentes dos últimos anos registradas em Rio Branco, Brasileia e Xapuri, regiões do Baixo e Alto Acre, estão avaliadas em R$ 1.628.414.095,00, segundo um estudo divulgado recentemente pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em decorrência dos desastres naturais.

Para mitigar os impactos das mudanças climáticas, especificamente na capital e no Alto Acre, duas barragens serão construídas nas cabeceiras do Rio Acre e do igarapé São Francisco.

Anúncios

Um grupo de trabalho foi criado composto por representantes da administração estadual, iniciativa privada e representantes das organizações sociais para monitorar as ações.

O grupo de Trabalho é incentivado pelo Tribunal de Contas do Estado e a iniciativa visa garantir o envolvimento das universidades (públicas e privadas), dos órgãos governamentais ligados a área ambiental e empresas privadas que atuam na área de consultoria.

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em uma década, foram baixados 196 decretos de emergência por desastres ambientais, 43 por causa da seca extrema e 94 por impacto das enchentes.