Aprovados exigem ampliação do cadastro de reserva na prefeitura

Na manhã desta terça-feira (11), um grupo de aprovados no concurso público do edital 02, referente aos cargos de agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, compareceu à Câmara Municipal para exigir a aprovação do projeto de lei complementar n° 11. Este PL visa aumentar o número de vagas no cadastro de reserva do processo seletivo municipal.

Uma das manifestantes, Abigail Nascimento, enfatizou a necessidade da aprovação do projeto pelos vereadores, argumentando que pelo menos 80% dos aprovados deveriam ser incluídos no cadastro de reserva, ou idealmente, todos os participantes.

Contudo, a vereadora Elzinha Mendonça (PP) esclareceu ao portal ac24horas que, mesmo se o projeto for aprovado, ele não beneficiará os aprovados do concurso atual, pois a proposta já foi homologada pela prefeitura e não foi submetida ao plenário antes dessa homologação. “O projeto só valerá para os próximos concursos”, afirmou.