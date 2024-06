Gustavo Gayer compara nordestinos a galinhas que recebem “migalhas”; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) comparou nordestinos a galinhas que recebem “migalhas” de governos de esquerda. A fala foi durante um evento que discutiu o PNE (Plano Nacional de Educação) na Alba (Assembleia Legislativa da Bahia) em 24 de maio, mas viralizou nas redes sociais no domingo (9.jun.2024).

O congressista contou uma parábola sobre Josef Stalin (1878-1953), ex-primeiro-ministro da União Soviética, que depena o animal e depois lhe oferece migalhas, recuperando a sua confiança. “Essa história representa o que a esquerda faz com o Brasil, principalmente com o Nordeste”, disse.

“Como que eles conseguiram colocar essa população maravilhosa nesse calabouço ideológico? É só olhar para o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] da Bahia, é só olhar para o Ideb do Nordeste. O nível de analfabetização daqui, do Maranhão, dos Estados do Nordeste. Eles estão fazendo com o Nordeste o que Stalin fez com a galinha. A gente tenta falar para as pessoas e elas dizem ‘não, não é. Ele me dá cesta básica, o governo me deu R$ 300’. Estão dando migalhas para uma população cada vez mais depenada”, declarou.

Assista (3min43s):