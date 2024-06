Mulher é morta com vários golpes de faca no Vila Acre; suspeito é o próprio marido

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, foi encontrada morta com marcas de perfurações de faca pelo corpo na manhã deste domingo, 9, dentro de uma residência situada na Travessa Raimundo Saldanha, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, o suspeito do feminicídio é o próprio marido da vítima, identificado como Simey Menezes Costa.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi encontrada por uma prima na sala da casa, com várias perfurações de faca nas costas, braços, pernas, peito e abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, quando os paramédicos chegaram ao local, só puderam atestar o óbito de Ketilly.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito criminalística.

Após o término da perícia, o corpo de Ketilly foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Familiares relataram à reportagem que Ketilly e seu marido moravam no bairro Floresta e que se mudaram há aproximadamente 4 meses para a casa na Vila Acre. Eles informaram ainda que o casal vivia brigando.

O caso está inicialmente sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).