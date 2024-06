Colisão entre carro e moto deixa entregadores feridos em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou os entregadores Luciano da Silva Lima, 19 anos, e Jonatas, 26 anos, feridos na noite deste sábado, 8, na Estrada das Placas, no bairro Wanderlei Dantas, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jonatas e Luciano trafegavam em uma motocicleta modelo Honda CB 300 F, de cor vermelha, placa SQQ-3C63, no sentido centro-bairro, quando, inesperadamente, o motorista de um veículo modelo Ônix, de cor branca, placa HIV-2A41, que estava estacionado no mesmo sentido, tentou fazer um retorno no lugar errado, e a motocicleta colidiu na lateral do carro. Com o impacto, Jonatas e Luciano foram arremessados e caíram no asfalto.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Jonatas e Luciano e, em seguida, pediram apoio de uma ambulância de suporte avançado. Os pacientes foram estabilizados.

Luciano foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral, com escoriações pelo corpo. Já Jonatas foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com uma fratura de fíbula, mas em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após o término, a moto foi removida por familiares e o veículo Ônix foi liberado.