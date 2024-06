Wanderley Andrade comemora 60 anos com apresentação surpresa no restaurante Paris Garden

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor pop-brega Wanderley Andrade comemorou o seu aniversário de 60 anos na sexta-feira, 8, no Paris Garden Gastrobrar em Rio Branco. Sem constar na programação, o artista chegou ao local e resolver fazer um show intimista para o público presente.

“A sensação, irmão, é gratidão. Essa é a minha sensação. Gratidão a Deus, em primeiro lugar. Cheguei aos 60, graças a Deus, 60 anos e dois dias. Olha que coisa linda, que Deus seja louvado. E, por coincidência, minha mãezinha também está comemorando no mesmo dia que eu, 89 aninhos, graças a Jesus Cristo, graças a Deus. Gratidão, mano”, disse Wanderley.

Andrade lembrou que os acreanos o adotaram a mais de 15 anos e destacou os grandes sucesos como “Traficante do Amor”, “Ladrão do Coração”, “Detento Apaixonado”e o mega hit “Conquista”. “Esse povo que me abraça, desde os intelectuais até as pessoas mais simples, que eu amo. Como a senhora da cozinha, que vai fritar um ovo pra mim, me dá um abraço, a gente tira foto. Ela diz ‘Deus te abençoe’. Isso não tem dinheiro que pague, amigo”, disse.

Confira as fotos registradas por Jardy Lopes: