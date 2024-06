Estudante de medicina é ferido com facada durante discussão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O estudante de Medicina Thales Zidane, de 25 anos, foi ferido com uma facada na madrugada deste sábado, 8, na Rua Cruzeiro do Sul, nas proximidades do IFAC, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Thales estava em via pública com amigos quando uma pessoa não identificada o abordou e iniciou uma discussão. O agressor tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o ombro direito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado 01 foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Thales e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações sobre o autor do crime e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.