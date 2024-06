Dinheiro esquecido: mais de 41 milhões de brasileiros podem sacar R$ 8,1 bilhões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais de 41 milhões de brasileiros ainda possuem cerca de R$ 6,4 bilhões esquecidos em instituições financeiras, divulgou o Banco Central nesta sexta-feira (7), segundo o Sistema de Valores a Receber (SVR).

O valor total de recursos esquecidos chegam a R$ 8,15 bilhões, sendo que R$ 1,7 bilhão está disponível para resgate de 3,2 milhões de empresas. Os dados são referentes ao mês de abril. A consulta dos valores pode ser realizada no site do BC.

De acordo com a autarquia, foram devolvidos aos clientes bancários cerca de R$ 6,78 bilhões.

Para evitar fraudes, as pessoas com valores a partir de R$ 100,01 a sacar terão de acessar o sistema com duplo fator de autenticação para solicitar o resgate com seleção de chave Pix.

• 63,54% das pessoas tem entre até R$ 10,00;

• 24,95% das pessoas tem entre R$ 10,01 até R$ 100,00;

• 9,73% das pessoas tem entre R$ 100,01 até R$ 1000,00;

• 1,78 % das pessoas tem acima de 1000,00.

O SVR foi um criado pelo Banco Central para facilitar a consulta e a devolução de valores que as pessoas físicas e jurídicas têm a receber de instituições financeiras. Esses valores podem incluir depósitos esquecidos, tarifas cobradas indevidamente, contas encerradas com saldo disponível, entre outros.

Confira passo a passo para a retirada do dinheiro

Entrar no site do SVR na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo;

Fazer login com a conta gov.br (nível prata ou ouro): se o usuário ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate;

Ler e aceitar o termo de responsabilidade;

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem do valor a receber: o sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes;

Clicar na opção indicada pelo sistema.

O sistema pode indicar o correntista a clicar em “Solicitar por aqui”, para devolução do valor por Pix em até 12 dias úteis. Nesse caso, o usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

O outro caminho, indicado em “Solicitar via instituição”, é apontado no caso de a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para acertar o repasse via Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Com informações de João Nakamura, da CNN Brasil

