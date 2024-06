Luana Piovani parabeniza festival por cancelar show de Oruam; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luana Piovani se manifestou após um festival de música cancelar o show de Oruam por conta dos “posicionamentos do cantor”. O músico criticou a atriz e pediu para que seus seguidores a xingassem no Instagram após a treta pública com Neymar. Ela elogiou o evento.

“Wehoo, parabéns! E contem comigo”, escreveu Piovani, compartilhando o pronunciamento oficial da empresa nos Stories. O jogador da Seleção Brasileira, por outro lado, defendeu o amigo. “Meu mano Oruam, está contratado para o show que vou fazer. Estamos juntos”, escreveu Neymar, no Twitter.

Festival cancela show de Oruam por “posicionamentos” do artista

O Wehoo Festival, que acontece em Recife (PE) em outubro, comunicou em suas redes sociais ter cancelado o show do rapper Oruam no evento. De acordo com eles, “posicionamentos e declarações do artista não se alinham” com os valores do festival.

“O Wehoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a apresentação do artista Oruam. Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos”, diz a nota.

“Agradecemos o feedback e a compreensão do público, e reafirmamos nossa missão de realizar um festival que represente o público através do nosso grito: diversidade, inclusão e respeito”, completa.

Nos últimos tempos, o rapper se envolveu em uma série de polêmicas. No Lollapalooza deste ano, por exemplo, o cantor pediu liberdade ao seu pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho.

Mais recentemente, ele saiu em defesa de Neymar na confusão com Luana Piovani e convocou os seguidores, pedindo que eles atacassem a atriz nas redes sociais.

Oruam sai em defesa de Neymar e convoca fãs para atacarem Piovani

Após Neymar rebater as críticas contra ele, feitas por Luana Piovani, o cantor Oruam saiu em defesa do jogador de futebol e também detonou a atriz. Nos stories do Instagram, o rapper convocou os fãs a atacarem a artista nas redes sociais. “Velha maluca”, disparou ee.

“Aí, meus fãs. Vão no Instagram da Luana Piovani aí, meus fãs malucos, xinga ela de tudo quanto é nome. Com o Neymar ninguém mexe”, disse ele marcando o @ de Piovani.

