Zilu rebate Zezé após ter afirmado que só casou pela gravidez: ‘Tenha pena’

Zilu Camargo, 65, rebateu o ex-marido, Zezé di Camargo, 61, após o cantor afirmar que só se casou com ela porque estava grávida.

O que aconteceu

A empresária retrucou o sertanejo após ser questionada pela ex-BBB Natália Deodato, do BBB 22. No podcast Café com respostas de Zilu, a ex-participante perguntou como a mãe de Wanessa se sente ao saber da declaração do cantor.

Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe, eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos.

Zilu Camargo

Zilu desmentiu a fala do ex-marido e disse como foi a relação entre os dois. “Namorei três anos, eu noivei, me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, é a da nossa família”.

Ela ainda contou como superou o fim do casamento de 32 anos com Zezé. “Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: eu sou capaz’, eu posso”, contou.

Fala de Zezé

No ano passado, Zezé admitiu que só casou com Zilu porque ela ficou grávida. A primeira filha se tratava de Wanessa Camargo, 41.

Relação sem futuro entre os dois. Segundo contou no podcast PodCats, na época ele tinha 19 anos, enquanto Zilu tinha 23, e os pais dela não aprovavam a relação por acharem que ele “era um moleque e não tinha futuro”.

“De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro”, afirmou ele.

Zezé disse que não quis deixar família de Zilu “massacrá-la”. “Os pais dela eram contra o namoro. Quando ela engravidou, chegou no terceiro mês e não tinha mais como esconder, eu falei para ela: então nós vamos casar. Por que se você confiou em mim, e ficou grávida de mim, eu não vou deixar sua família te massacrar. Eu sabia que a hora que ela contasse para os pais que ela estava grávida de mim eles iam massacrar ela”.