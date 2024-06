No Bar do Vaz, humorista Hiran Delmar diz que personagem “Coxinha” não sai de moda

Na edição desta quinta-feira, 6, o programa Bar do Vaz entrevistou o renomado humorista Hiran Delmar, conhecido pelo seu personagem icônico, Coxinha, o Rei das Tesouradas. Ele se apresentará hoje à noite na Jupará Choperia, localizada na Via Verde, a partir das 20 horas. Além disso, o humorista fará apresentações em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Sena Madureira.

Delmar destacou que o início da carreira foi difícil, mas comemorou a superação das dificuldades. Ele explicou que os personagens de boneco foram criados quando ainda estava no rádio, sendo os mais famosos Coxinha, Doquinha, Isaías e Tabosa. “A gente começou a criar os personagens e levamos isso pro rádio. O bom do rádio é que você fica muito à vontade para fazer tudo. Quando surgiu a necessidade de ir para a televisão, o público pediu muito devido à grande audiência. Pela inviabilidade de eu me transformar nos meus personagens para gravar, tivemos a ideia de formatar bonecos, o que já existia com outros artistas”, declarou.

O artista mencionou que, ao longo do tempo, deixou vários personagens de lado, mas Coxinha permaneceu o mais popular. “Muitos personagens morreram e eu nem percebi. Às vezes, as pessoas me perguntam sobre eles. Eu digo, onde está esse boneco? Mas Coxinha não sai de moda”, disse.

O jornalista Roberto Vaz alertou o humorista sobre os desafios na BR-364 durante as apresentações nos municípios. “Rapaz, eu não tenho mais idade para isso, mas é o jeito. O povo quer ver o artista, e o artista tem que ir onde o povo está”, disse Coxinha.

Delmar explicou que a apresentação não é recomendada para crianças devido ao teor das piadas. “Não é recomendado para crianças”, encerrou.

Originário de Fortaleza, berço de Chico Anysio e considerado o celeiro do humor, Hiran Delmar começou sua carreira no rádio ainda jovem, onde demonstrou seu talento para criar personagens e imitar personalidades conhecidas. Desde então, destacou-se como líder da Patrulha do Coxinha. Com participações em programas de televisão e imitações de figuras públicas, ele leva sua alegria a shows por todo o Brasil e através da internet, focando em reviver clássicos do humor e criar conteúdo divertido e relevante para os dias atuais.

ASSISTA:

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link 49:55