Irmã teria protagonizado briga no festão de Gabigol com 100 mulheres; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Para comemorar a vitória do Flamengo 6 a 1 contra o Vasco, Gabriel Barbosa, conhecida como Gabigol, teria feito um festão na companhia de 12 amigos, 100 mulheres e muita bebida alcoólica. A partida aconteceu no último domingo (2/6), pelo Campeonato Carioca, no Maracanã, no Rio.

Porém, uma confusão entre a irmã do atacante do rubro-negro carioca, Dhiovanna Barbosa, e uma das mocinhas convidadas, marcou o final dos festejos, que teriam durado dois dias, entre a última segunda (3/6), às 12h, até terça-feira (4/6) às 7h.

Anúncios

Na quarta-feira (5/6), no Fofocalizando, do SBT, Leo Dias deu detalhes da treta, que teria começado depois da influenciadora flagrar a menina fazendo sexo com um dos amigos do jogador.

Dhiovanna não teria gostado da postura da mulher, que segundo Leo Dias, havia sido contratada como presença VIP, se é que vocês, meus caros leitores, me entendem, com as outras 99 moças.

O colunista afirmou que teve acesso à informação através de áudios de um motorista de aplicativos, que quase deixou de ir buscar os filhos na escola, para esperar uma das convidadas. Além disso, outras duas pessoas confirmaram a fofoca.

Além do placar histórico do Flamengo contra o Vasco, Gabigol também estaria celebrando a audiência final da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que se reunirá nesta sexta-feira (7/6), em Lausanne, na Suíça, para dar a decisão final sobre a tentativa de fraude em exame antidoping.

Gabigol irá participar presencialmente da sessão, quando será ouvido. Testemunhas, como o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, Márcio Tannure, que acompanhou a coleta da urina do boleiro, no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu.

O caso será apreciado por três árbitros, os mesmos que, por unanimidade, concederam o efeito suspensivo da pena. Dois são ingleses e um é suíço. A data para a divulgação do resultado final não será divulgada e as partes serão notificadas de forma oficial pela secretaria do tribunal.