Clara Maia salva filho recém-nascido de engasgo com ‘manobra de Heimlich’ e deixa alerta; vídeo

A influenciadora digital Clara Maia compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), um vídeo do momento que seu filho José, de quase 2 meses, engasgou no colo do pai, Andre Coelho, e ela, mantendo a calma, salva o recém-nascido através da “manobra de Heimlich”. A criadora de conteúdo deixou um alerta sobre a importância de todos conhecerem o procedimento padrão utilizado nesses casos.

“ESSE VÍDEO É UM ALERTA!!! TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS DEVEM SABER A MANOBRA DE HEIMLICH!!!”, iniciou a influenciadora na legenda do vídeo. “Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de uma hora da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito, mesmo com o caos instaurado, cachorro e desespero!”, relatou a mãe.

Após isso, ela contou sobre o que viveu naquele momento. “Eu nem ouvi o André pedindo o menino, anulei tudo e fiquei focada nele já que eu sabia o que estava fazendo e não podia parar até ele respirar. Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade, mas Deus cuidou e deu tudo certo!”, disse.

Em seguida, ela alertou sobre a importância de todos aprenderem o procedimento de desengasgo. “Eu sempre falo isso e vou deixar registrado aqui, primeiros socorros deveria ser matéria no colégio!!! Deveríamos crescer sabendo, essa manobra salva vidas!!! Hoje foi a do José mas poderia ser qualquer outro bebê ou pessoa.”

Nos comentários, internautas e famosos reagiram a publicação. “JESUS CRISTO!!! Incrível como você se manteve calma numa situação tão complicada… Fez TOTAL diferença” opinou a influenciadora Camilla de Lucas. “Você não existe, sério! Que os anjos continue protegendo vocês”, desejou um internauta. “Em mais de uma década como Bombeiro Militar me deparei com essa cena centenas de vezes. Na maioria esmagadora das vezes, a família não tinha ideia de como agir e o final era trágico. Esse vídeo é um serviço público para provar que PRIMEIROS SOCORROS SALVAM VIDAS! E pode ser a vida de quem você mais ama”, enfatizou outro usuário das redes sociais.

Clara e André se conheceram quando participaram da primeira temporada do “De Férias com o Ex Brasil”, da MTV. Dentro do reality, os dois viveram um romance conturbado, no entanto, em 2020 se casaram. Os dois também são pais de João, gêmeo do outro neném.

Caso haja alguma complicação, ligue para emergência através dos números 192 ou 193.

Veja o vídeo:

Fonte: O Dia