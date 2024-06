Carga de 23 mil toneladas de minério extraído ilegalmente no PA é apreendida pela PF

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal apreendeu 23 mil toneladas de manganês extraído ilegalmente no município de Marabá, sudeste paraense. O minério estava no porto em Itaquí, no Maranhão, pronto para ser transportado para a China.

A carga de manganês, avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões, foi enviada de Marabá para o Maranhão por uma estrada de ferro, onde a fiscalização não é intensa.

Entre as irregularidades encontradas pela PF na carga de minério estão a falta de pagamento de impostos e as notas fiscais “esquentadas” em nome de outra empresa de mineração, cujo proprietário detém polos de exportação em Marabá e no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, região nordeste paraense.

Esta empresa teve a licença de funcionamento suspensa no mês passado, por práticas ilegais.

O manganês apreendido ficará sob responsabilidade de empresa que opera no porto de Itaquí, como depositária fiel, até que a Justiça defina qual será o destino do minério.