Marido de Xuxa, Junno “flerta” com esposa de bombeiro da Eliana

Recentemente, Yuri Bonotto, um dos bombeiros do Programa Eliana, apareceu irritado nas redes sociais, contando que o marido de uma famosa estava reagindo com foguinho nas postagens de sua esposa, Leoni Escobar. A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos do Brasil, descobriu com exclusividade quem é o homem.

Trata-se de ninguém menos que o ator e apresentador Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel. A revelação foi feita pelo próprio Yuri Bonotto em um grupo privado de amigos, mas a informação acabou se espalhando.

Segundo ele, Junno “dá em cima” de sua esposa no direct do Instagram, ao interagir com as postagens feitas pela moça, principalmente por meio de emojis e reações de “foguinho”.

Em prints obtidos com exclusividade, Junno pede desculpas ao bombeiro da Eliana, que não disfarçou sua ira com toda a situação.

“Yuri, se quiser conversar, tô à sua disposição… Recebi a mensagem da Leoni e tô vindo aqui para me desculpar. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim… Se quiser falar [número de telefone]”, escreveu o marido de Xuxa.

Bonotto, então, respondeu: “Não quero conversar, não. Seu erro foi, toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou de boca aberta, só emoji com segundas intenções. Eu sou homem e sei que você não estava com boas intenções. Se tivesse, mandava para ela sempre alguma coisa em forma de carinho, não sempre que ela postava de pijama, depois do bronze ou algo que seja mais corpo… Mas, assim, já conversamos, ela devia gostar, até porque ela curtia sempre que você mandava alguma coisa”.

Junno Andrade chegou a enviar alguns prints de curtidas em fotos do casal, mas não convenceu Yuri.

“Direct é diferente, [porque é] onde ninguém vê. Isso todos veem. Junno, cara, não sou bobo. Eu sempre via o que você mandava e sempre era quando a Leoni se mostrava mais. Até no pós-bronze você colocou foguinho para ela. Você manda direct para todas?”, questionou ele.

Apesar da fúria do bombeiro da Eliana, Junno seguiu se justificando e afirmando que nunca teve segundas intenções com a moça. Segundo o marido de Xuxa, as reações não tinham conotação sexual.

“Yuri, sinceramente, não vejo assim, cara! Para mim, a conotação de ‘fogo’ e ‘boca aberta’ não tem apego sexual… Infelizmente, você não deve ter visto a quantidade de vezes que ri das postagens engraçadas e curti fotos de vocês também… porque fazem um casalzão. Os dois gigantes”, respondeu ele.

Junno se desculpou pela situação. “Sinto muito se causei isso, não foi minha intenção. Mandei para você apenas o exemplo de como as pessoas podem usar o fogo também quando se trata de uma tatuagem… que é brabo fazer… ou treino de boxe, etc. A Leoni só posta isso… malhação. Eu interagia quando via na minha timeline”, acrescentou.

O marido de Xuxa Meneghel ainda pontuou que nunca cantou Leoni nem sugeriu algo a mais.

“Normal, cara… A pessoa aparece bronzeada, é uma foto quente, nada demais. Não tem conotação sexual. Pelo pouco que vi da tua mulher, que é papo reto, se ela tivesse se incomodado, pensado algo, teria me dado um esporro, deixado de me seguir… Cara, sinceramente, apenas usei poucas ferramentas de interação. Nunca escrevi uma linha cantando sua mulher, sugerindo algo”, falou ele.

Aparentemente ainda sem se convencer, Yuri Bonotto dá fim ao assunto: “Sei… História encerrada”.