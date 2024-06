Feirantes vão para boxes ao lado do mercado Elias Mansour e obras iniciam em uma semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Mercado Elias Mansour, situado no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, deve ter as obras de reforma iniciadas na próxima semana. A informação foi confirmada ao ac24horas por meio de assessoria.

Os primeiros feirantes já foram sorteados nessa terça-feira, 4, e deverão ficar em boxes ao lado do mercado Elias Mansour, em um espaço temporário. Não foi confirmado se os comerciantes ainda vão para o Canal da Maternidade ou não, como foi dito pelo município inicialmente.

Segundo os feirantes à reportagem, a prefeitura vai colocar as bancas de hortaliças e alguns boxes provisoriamente no estacionamento do Varejão Popular, mantendo um acesso entre esses feirantes e os que ficarem alocados no estacionamento ao lado do Simão Festas. A mudança deve acontecer no sábado.

Esses primeiros 12 boxes serão para os açougues. O espaço que será de alvenaria e deve contar com a estrutura necessária e ser climatizado.

Apesar disso, alguns feirantes desacreditam no prazo das obras.

“O estacionamento ali do lado [do mercado], que não tem cobertura e nem nada, passaram não sei quantos meses para entregar, imagina um mercado [novo]”, disse a feirante do Elias Mansour, Cícera Diniz.

A obra está orçada em torno de R$ 30 milhões e tem previsão de 12 meses para a entrega.