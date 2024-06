Acre tem aumento de quase 500% nos casos de Chikungunya

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O boletim epidemiológico das arboviroses, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), indica um aumento significativo nos casos prováveis de dengue, zika e chikungunya no estado este ano, em comparação com o período de janeiro a maio de 2023.

Os dados destacam um aumento expressivo nas ocorrências de chikungunya, com um crescimento de 490,3%. O levantamento corresponde às semanas 1 a 24 de 2023, em comparação com o mesmo intervalo deste ano.

Em relação à dengue, foram registrados 3.580 casos prováveis entre janeiro e 28 de maio deste ano, contra 2.973 casos no mesmo período do ano passado, representando um aumento de 20,4%. A taxa de incidência da dengue foi de 431,3 casos por 100 mil habitantes no Acre.

Quanto ao chikungunya, o boletim informa que, no Acre, foram notificados 183 casos prováveis e 141 casos confirmados este ano, enquanto em 2023, houve apenas 31 casos prováveis, configurando o aumento de 490,3% mencionado. A taxa de incidência da doença foi de 22,0 casos por 100 mil habitantes.

Para o zika vírus, ocorreram 123 casos prováveis até maio deste ano, resultando em uma taxa de incidência de 14,8 casos por 100 mil habitantes. Em comparação com os 86 casos de 2023, o aumento foi de 43%. No total, em 2024, 45 casos de zika foram confirmados.