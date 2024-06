Prazo para inscrição no concurso do Detran termina nesta quarta (5) 

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Termina ao meio-dia desta quarta-feira (5) o prazo para inscrição no concurso público que dá provimento a 91 vagas efetivas no Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).

O certame tem vagas para cargos de nível superior, incluindo agente de autoridade de trânsito, analista de sistemas, analista de trânsito, assistente de trânsito, contador, engenheiro civil, examinador e pedagogo. Os salários chegam a R$ 9.561,76.

O processo seletivo é formado por prova objetiva, testes psicotécnicos e toxicológico, investigação social e criminal, e, para alguns cargos, teste de aptidão física.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.institutoaocp.org.br até às 14h no horário de Brasília desta quarta-feira (5), ou seja, meio-dia no horário do Acre.