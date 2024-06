Jornada da Suframa chega para fomentar recursos ao Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Será lançado nesta quarta-feira, 5, a partir das 8 horas, no auditório da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), mais uma edição da Jornada da Suframa. O evento que acontece a partir do dia 12 de junho em Rio Branco, tem entre os principais objetivos, o de disseminar os benefícios da Lei de Informática da Amazônia, aprimorar a política de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I) e detalhar os incentivos fiscais disponíveis para o Acre, administrados pela Suframa.

A jornada de integração regional e interiorização do desenvolvimento também promove uma maior articulação com os estados da Amazônia Ocidental e Amapá. A edição no estado conta com apoio do governo através da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia.

Anúncios

A integração tem a parceria do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento da Fieac e o município de Rio Branco.