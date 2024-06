Filho de 3 anos do peão de rodeio Stanley Wright morre após grave acidente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Levi Wright, de apenas 3 anos, filho do peão de rodeios Stanley Wright, teve a sua morte confirmada nesta segunda-feira, 3. O pequeno sofreu um grave acidente ao cair em um rio enquanto andava em um trator de brinquedo. Ele caiu na água, ficou fora do campo de visão de outras pessoas e ficou em meio a uma forte correnteza.

A morte de Levi, filho do meio de Stanley com a esposa, Kallie Wright, foi confirmada por uma amiga próxima da família em seu perfil oficial do Facebook, e confirmada pelo site norte-americano E!.

Stanley é um famoso peão dos Estados Unidos. Ele chegou a ficar em 35º lugar no ranking mundial. Com a sua esposa, ele ainda tem mais dois filhos: Steely, de 5 anos, e Brae, de 8 meses. Kallie foi quem resgatou o filho da água antes de ele ser hospitalizado em estado gravíssimo no Hospital de Salt Lake City, no dia 21 de maio.

Mensagem da amiga próxima da família

“Não consigo sequer começar a explicar quão difíceis foram as duas últimas semanas. Desde o momento em que o meu telefone tocou na noite do acidente dele, até ontem à noite receber a mensagem de que ele tinha de ir embora. Não quero focar no mau ou no triste, mesmo que pareça que alguém arrancou o meu coração e o apertou mesmo à minha frente. Quero focar nos muitos milagres que todos temos de testemunhar nesses 12 dias”, começou a amiga da família na rede social.

“A resposta que a história do Levi teve foi absolutamente incrível. Quantas pessoas nos disseram que os nossos nomes estavam permanentemente nas suas barras de pesquisa nas redes sociais à espera de atualizações. Centenas de milhares, se não milhões, de pessoas cercaram o nosso melhor amiguinho, colocaram ele em suas orações e abraçaram Levi com muito amor. Nunca vimos ou experimentamos algo assim. Não sei se alguma vez seremos capazes de processá-lo completamente. Levi Spencer Wright (24 de março de 2021- 02 de junho de 2024)”, seguiu.

“A criança de três anos mais perfeita que já existiu. Tão perfeito que não conseguimos ficar com ele. Este menino moveu montanhas nos últimos 12 dias. Ele reuniu tantas pessoas. Num mundo tão escuro, temos que ver luz nas mãos de uma criança. Ele é tudo o que a mãe e o pai poderiam querer que ele fosse. Estou tão agradecida por todo o tempo que pude ser a ‘tia Mindy. Essa é uma bênção que eu nunca vou conseguir superar. Também estou tão grato pela minha última visita ao Utah, apesar de estar tão cansado, por ter ficado acordado mais um pouco para fazer marshmallows com as crianças. Era tudo o que eles tinham falado durante todo o dia naquele dia. Te amo, feijãozinho! Vou sentir muito a tua falta, amigo!”, finalizou.

Despedida da mãe

No último domingo, 2, Kallie, mãe de Levi e esposa de Spencer Wright, já havia publicado uma despedida emocionante ao filho: “Depois de várias noites sem dormir, muita pesquisa, múltiplas conversas com os melhores neurologistas do mundo e milhões de orações, estamos aqui diante do nosso maior medo. Levi nos mostrou apenas o suficiente para ganharmos tempo para tudo isso. Oramos para que essas coisas fossem ele desafiando as probabilidades e nos provando que queria ficar aqui, mas vemos agora que ele queria nos dar tempo para encontrar a paz ao deixá-lo ir”.

“Eu disse que meu bebê era atencioso e eu realmente acredito que ele fez isso por nós. Durante esse tempo, ele trouxe a humanidade para todo o país, deixou muitos de joelhos e lembrou todos eles o que realmente importa neste mundo. Aqui, em breve, irei para a cama com meu bebê e o abraçarei enquanto ele adormece pela última vez nesta Terra. Encontro conforto em saber que ele será restaurado ao menino perfeito que era e terá a capacidade de fazer todas as coisas que ama!”, seguiu.

“Eu sei que há anjos lá em cima esperando para segurá-lo até que eu possa segurá-lo novamente! Sentiremos falta dele a cada segundo de cada dia aqui embaixo, mas sintamos, sem dúvidas, que esta é a melhor coisa que podemos fazer por ele! Nós amamos vocês, feijãozinho, e mal posso esperar até o dia em que nos reencontremos”, finalizou.