Cantor é atropelado enquanto socorria vítima de outro acidente: ‘Terror’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor sertanejo Athos Prado foi atropelado por um motorista embriagado enquanto socorria a vítima de outro acidente na entrada de Rio Verde (GO) na madrugada de domingo (2).

O que aconteceu

Anúncios

Ele voltava de um show no Mato Grosso do Sul quando viu o motociclista caído na beira da BR-060. Em entrevista a Splash, Athos conta que parou para prestar socorro e ligou para as autoridades por volta das 4h: “Nesse meio tempo, isolamos a rodovia com galhos, folhas, cones de uma obra”.

Ao mesmo tempo, acabava a última apresentação em uma casa de shows nas redondezas. “A gente também canta lá direto. O segundo show acaba às quatro da manhã e o pessoal vai embora pra casa, muitos embriagados, o que é um risco”, diz o cantor.

O motorista atropelou Athos e mais um homem que havia parado para ajudar. O cantor relata que estava de costas e foi arremessado a cerca de três metros de altura antes de cair no para-brisa do veículo.

Cena de filme mesmo, cena de terror. Eu me lembro de estar voando, olhando para o céu, aquela pancada, sabe? E aí o meu corpo caiu em cima do para-brisa e ele conseguiu parar só uns 10, 15 metros para a frente.

Athos Prado

Os bombeiros se surpreenderam com o fato de Athos ter sobrevivido. O cantor teve escoriações pelo corpo e uma luxação no braço: “Ele falou: rapaz, você teve uma sorte. Você tá vivo. De dez casos desse aqui, onze não resistem”.

Ele não pretende processar o motorista. “Não tenho esse coração desse jeito, não. Às vezes é um cara gente boa que bebeu e saiu dirigindo. Tem que pagar por isso com a PRF, e que sirva de lição para todos sobre bebida e volante”, afirma. A PRF foi procurada para informações sobre o caso, e este texto será atualizado quando houver resposta.

O motociclista e o outro homem atropelado também passam bem. Athos conta que teve contato com a outra vítima do acidente, que também teve escoriações leves, e com a irmã do motociclista que fraturou uma costela: “Ela entrou em contato comigo para agradecer a ajuda, porque ninguém ia achar aquele cara caído. Tudo escuro, por acaso o meu produtor abaixou a janela e viu”.