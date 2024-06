Após boatos de Cássia Kis no Retiro dos Artistas, conheça instituição que abriga veteranos aposentados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cássia Kis, de 66 anos, teve seu nome envolvido em uma fake news. No último sábado, 1º, circulou nas redes sociais um boato de que a atriz teria se mudado para o Retiro dos Artistas, instituição localizada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que recebe artistas veteranos já aposentados e que não possuem condições de se manterem ou viverem sós.

A global, que nos últimos anos foi envolvida em uma série de polêmicas por conta de seu posicionamento político, foi atacada por um internauta do Facebook que garantiu ser verídica a mudança dela para o Retiro dos Artistas. “Cássia Kis se mudou para o Retiro dos Artistas. Pobre dos velhinhos que estão por lá. Chata!”, disparou o usuário.

Presidente do Retiro dos artistas nega

À colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, Stepan Nercessian, presidente da instituição, negou a mudança de Cássia Kis para o Retiro dos Artistas. “Não, não procede”, afirmou o ator ao veículo.

A nossa reportagem explica o motivo do nome da veterana ser exposto em uma fake news. Entenda!

Posicionamento político

Em 2023, Cássia Kis gerou muita polêmica por ter participado de diversas manifestações antidemocráticas a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e ter dito uma fala homofóbica durante uma entrevista, afirmando que “casais homoafetivos seriam um destruição para a vida humana e ameaçam os seus princípios sobre família”.

Conheça instituição

Fundada em 1918, o Retiro dos Artistas, também conhecido como Casa dos Artistas, é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de abrigar artistas que não têm recursos para sobreviver ou são abandonados por suas famílias. Cerca de 52 pessoas são atendidas no local, que conta com piscina, biblioteca, cinema, teatro, salão de beleza, entre outros tipos de lazer.

O Retiro já atendeu diversos famosos em estado de vulnerabilidade social, dando a eles atendimento médico, alimentação e moradia.

Sobrevivendo a partir de doações, a instituição tem o ator Stepan Nercessian como presidente e Zezé Motta no cargo da vice-presidência.

Edyr de Castro, uma das vocalistas do grupo As Frenéticas, passou a morar no Retiro dos Artistas em 2011 após descobrir que sofria do Mal de Alzheimer. Ela faleceu oito anos depois, aos 72 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos.

O ator Cláudio Corrêa e Castro também foi um dos famosos que se mudaram para o Retiro dos Artistas no fim da vida. Em 2003, aos 75 anos, ele havia se divorciado de sua esposa, Miriam, com quem viveu durante 20 anos, e passava por problemas financeiros e de saúde.

Em 2020, Solange Couto foi uma das famosas que já passaram uma temporada no local. A atriz revelou que foi acolhida pela instituição após passar por necessidades durante a pandemia do COVID-19. Ela chegou a morar com a mãe no local.

Além deles, também já passaram pelo Retiro a cantora Leny Andrade (1943-2023), as atrizes Yolanda Cardoso (1928-2007), Zélia Hoffman (1924-2007), o ator Cláudio Corrêa e Castro (1928-2005) e o comentarista esportivo Sérgio Noronha (1932-2020).

Como ajudar o Retiro dos Artistas

Para ajudar o Retiro dos Artistas, é possível fazer colaboração, via PIX, pelo CNPJ: 49.595.936 / 0001-00. O site oficial da instituição é: https://retirodosartistas.org.br/index.php/doacoes/.