Quem foi Tonny Brasil, compositor paraense morto aos 57 anos conhecido como ‘pai do tecnobrega’

Morreu neste domingo, 2, Tonny Brasil, compositor precursor do gênero tecnobrega. O músico natural do Pará tinha 57 anos.

A causa da morte de Tonny não foi revelada pela família. Apesar disso, sabe-se que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) em abril.

Conhecido como “pai do tecnobrega”, gênero que mistura a música eletrônica ao brega, Tonny compôs mais de 2 mil letras, incluindo os sucessos “Dudu”, cantado por Joelma, e “Cumbia do Amor”, na voz de Marília Mendonça.

No X/Twitter, a cantora Gaby Amarantos lamentou: “Perdemos o pai do tecnobrega Tonny Brasil. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com minhas conquistas”.

“Um dos nomes mais importantes do brega paraense. O cantor e compositor Tonny Brasil deixa uma marca na cultura e história do nosso estado”, escreveu Helder Barbalho (MDB), governador do Pará.

