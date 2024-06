Motorista embriagado invade loja e dá prejuízo de R$ 12 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um carro invadiu uma loja de material de construção localizada na Vila Assis Brasil, próximo à sede do Deracre, em Cruzeiro do Sul, nesse sábado (1).

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo estava embriagado,perdeu o controle do veículo, saiu da pista e entrou no estabelecimento. De acordo com o dono da loja, o prejuízo estimado é de R$ 12 mil.

Anúncios

Não havia clientes ou funcionários na área atingida no momento do acidente, e ninguém ficou ferido. O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.