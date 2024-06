Enchentes no RS: Nível do Guaíba fica abaixo da cota de inundação pela primeira vez

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pela primeira vez em um mês, o nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo da cota de inundação de 3,60m. Neste sábado, às 6h15 da manhã, as águas atingiram a marca de 3,57 m, de acordo com o DRHS/SEMA (Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul).

Desde o último dia 27, quando o lago registrou a marca de 4,0m, o nível vem baixando lentamente, até que, às 4h da manhã de hoje chegou a taxa de inundação. Com isso, o Guaíba volta ao seu leito, sem nenhum transbordamento.

Desde o início dos temporais no Rio Grande do Sul, no final do mês de abril, o nível do lago aumentou em ritmo acelerado e chegou ao pico histórico de 5,35 m, no dia 5 de maio. O recorde anterior era de 1941, quando as águas chegaram a 4,76m.

Mudança cota inundação do Guaíba

Na última terça-feira (28), a SEMA alterou a cota de inundação do Guaíba de 3m para 3,60m e o nível de alerta passou de 2,50 para 3,15m.