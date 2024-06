Acre recebeu mais de 14 mil turistas em 2023; maioria veio em busca de lazer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No ano de 2023, o Acre recebeu até outubro mais de 14 mil turistas estrangeiros que entraram no país por fronteiras terrestres. Ainda, turistas que entraram por outras unidades federativas e incluíram o Acre em seu roteiro utilizaram voos domésticos com origem em São Paulo e Brasília.

A jornada dos turistas internacionais no Brasil, com dados gerados na plataforma ForwardKeys pela Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) mostra o perfil de viagem aérea em 2023 para o Acre: 62,8% dos viajantes vieram sós, mas 12,9% estavam em grupos de quatro ou mais pessoas.

Em consulta aos turistas, 47,9% disseram que estavam a lazer; 34,8% visitavam a família e 11,2% viajaram a negócios no Acre.

O Acre recebeu turistas principalmente dos Estados Unidos, Alemanha e Portugal entre 2022 e 2023, destacando-se os aeroportos de Brasília (39,8%) e Guarulhos (25,5%) como portões de entrada.

O Brasil fechou o primeiro quadrimestre de 2024 com alta de 7,4% no número de turistas internacionais em relação ao mesmo período do ano passado: foram 2,92 milhões de turistas este ano contra 2,71 milhões em 2023. Esse foi o terceiro melhor quadrimestre da história, atrás apenas de 2018 (3,10 milhões) e 2017 (2,99 milhões). Os dados, calculados em parceria da Embratur com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF), reforçam a tendência de crescimento.

Os dados são da Embratur.