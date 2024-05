VÍDEO: Jogador Marcelo se irrita e pede para não ser tocado por fã; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luan Fernandes, um torcedor do Fluminense, teve uma péssima experiência ao conhecer pessoalmente o lateral-esquerdo Marcelo Vieira, na última quarta-feira (29). Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o atleta pedindo para que o torcedor não tocasse em seu ombro, deixando o clima pesado em meio ao registro fotográfico.

Extremamente frustrado com a recepção do jogador, Luan Fernandes usou as redes sociais para compartilhar o vídeo com o público. Na legenda, o torcedor fez questão de expressar seu descontentamento com Marcelo Vieira. “Você conhece um ídolo, mas ele é um babaca. O que tem de craque, tem de escroto“, escreveu o fã.

Nas redes sociais, internautas não pensaram duas vezes ao tecer duras críticas a Marcelo Vieira. “Sem necessidade isso aí. Sinceramente não sei qual a dificuldade desses caras em tirar uma foto com um fã, os caras ganham milhões justamente por conta dos fãs”, escreveu um usuário do X, antigo Twitter, indignado com a atitude do jogador.

“O brilho do cara simplesmente sumiu”, reparou outro internauta. “Eu mandava ele ir tomar no c* e ia embora”, escreveu outro internauta. “Gosto do futebol do Marcelo, mas nessa aí ele foi mal demais. Mas terá os baba ovo de jogador que irá defendê-lo, porém que atitude merda a dele. Lá na Espanha era um amor com os madrilenhos, agora quando esses caras chegam no Brasil onde triplica a idolatria por eles, são uns perna”, criticou mais um.

🚨ESPORTES: Fã de Marcelo, torcedor do Fluminense pede para tirar foto com ídolo, recebe resposta inusitada e desabafa nas redes sociais:

– "Quando você finalmente conhece o ídolo, mas ele é um babaca" pic.twitter.com/1vSCbBS8B8

— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) May 30, 2024