Sete prefeituras do Acre aderem a novas vagas do Mais Médicos

O Ministério da Saúde publicou nessa semana o resultado da escolha das vagas dos profissionais com inscrição validada no Programa Mais Médicos. Neste 38º ciclo, o programa alcançou a adesão de 92% dos municípios disponibilizados no último edital. Do Acre, as cidades: Assis Brasil, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves e Sena Madureira fizeram a adesão pleiteando as oito vagas disponibilizadas.

Das 1.277 regiões com vagas previstas pelo Ministério da Saúde, 1.177 enviaram a documentação para a renovação total do quadro de profissionais. A destinação dos postos foi definida de acordo com critérios de vulnerabilidade social, maior dependência do SUS para o acesso da população à saúde e dificuldade de provimento dos profissionais.

Das 2.231 vagas, 89% foram confirmadas para receber médicos do programa, e 25,6% delas estavam destinadas às regiões de alta vulnerabilidade ou extrema pobreza.

Veja o resultado: http://maismedicos.gov.br/images/2024/Resultados/Resultado_final_municipio_confirmao_vagas_290524.pdf