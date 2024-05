Separada, Gracyanne chora ao falar de Belo: ‘Amor da minha vida’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gracyanne Barbosa se emocionou ao falar sobre o fim do casamento com Belo durante entrevista ao Sabadou, do SBT, que vai ser exibido neste sábado (1º). A influenciadora contou para Virgínia Fonseca que o músico teve uma importância muito grande em sua educação sentimental. “Sempre vai ser o amor da minha vida”, explicou.

“Independente de estarmos juntos ou separados, [Belo] sempre vai ser o amor da minha vida. É uma pessoa que admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, me ensinou a importância do amor. Não só com ele, mas com as pessoas que vivem ao redor”, contou.

Anúncios

Ela também falou sobre as especulações sobre uma possível reconciliação do casal, que ganhou o apelido de “tudão” nas redes sociais:

A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que são falsas… É tão pesado, você se sente exposta, tem que dar satisfação.

“Muitas vezes dou uma declaração, e ela é colocada completamente diferente do que eu disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca”, completou.

Gracyanne ainda relembrou a época em que foi convidada para ser uma das dançarinas do Tchakabum, que estourou em todo país com o hit Olha a Onda.

““Me mudei para o Rio para fazer faculdade de Direito e surgiu esse convite de forma inesperada. Conheci o empresário na academia em que trabalhava limpando para depois poder treinar. Ele disse que iria ter um concurso e que eu tinha o perfil que eles queriam. Não fui porque tinha vergonha, mas a menina que entrou não deu certo”, relembrou.

Ela, então, topou participar da gravação das atrações de Raul Gil e Luciano Huck com o grupo. O cachê foi de R$ 100. “Se olhar no YouTube, não acerto um passo e treinei a noite inteira (risos). Fiquei nervosa, programa ao vivo”, disse, aos risos.

Além de Gracyanne, a mulher de Zé Felipe também recebeu a cantora Simone Mendes, que recentemente lançou uma carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes.