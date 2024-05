Secretário de Bocalom é flagrado jogando lixo em área verde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O subsecretário de educação de Rio Branco, identificado como pastor José Paulo de Paula Machado, foi surpreendido por moradores enquanto descartava entulho em uma área verde, situada no Loteamento Farhat, no Segundo Distrito da capital acreana.

Imagens mostram o momento em que o gestor municipal despeja resíduos diretamente na área ambiental do loteamento. O vídeo também registra a voz de um morador, que denuncia a repetição deste comportamento por parte do subsecretário Machado, comentando: “Olha aí o cara jogando lixo, ele pensa que é lixeira”, ressaltou.

Em entrevista concedida ao ac24horas nesta sexta-feira, 31, o subsecretário comentou as acusações, negando o descarte de lixo doméstico, mas admitiu ter depositado cacos de telhas na referida área. “Isso não é verdade. Depositamos apenas alguns cacos de telhas quebradas, e a pessoa que fez as imagens está se aproveitando da oportunidade para ganhar mídia”, declarou.

Quando questionado pela reportagem, Machado afirmou acreditar que sua atitude não constitui um crime. No entanto, o descarte irregular é considerado ilegal segundo a Lei Federal n° 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que prevê penalidades no artigo 54. A infração pode resultar em reclusão, detenção ou aplicação de multa. “Pelo volume, não creio que se trate de resíduo doméstico. As imagens não são de nosso ato. Afirmar isso é uma leviandade do autor, pois o local está abandonado e realmente há descartes de lixo, mas não foram produzidos por mim. O que depositei não chega a encher um balde de cacos de telhas. Sou morador do local e zelo pela manutenção do bairro”, explicou.

O pastor também contou que o denunciante já foi repreendido por ele por causar tumulto no bairro e acredita que a denúncia tem um viés de promoção pessoal. “Esse sujeito fazia arruaças em frente à minha casa com bebedeira e foi repreendido. Por isso, creio que está se aproveitando da oportunidade”, encerrou.

