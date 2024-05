Presos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá fazem greve de fome

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após as novas medidas para visitação e entrada de alimentos no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) entrarem em vigor, na última segunda-feira, 27, internos do sistema prisional do Amapá, há dois dias, como forma de protesto, estão fazendo greve de fome e rejeitando as alimentações servidas.

Por meio de um ofício circular, a direção do Iapen informou que diariamente fornece cerca de 8.500 (desjejum, almoço e jantar) refeições aos detentos que cumprem pena na unidade prisional.

A alimentação é produzida em larga escala e sem possibilidade de armazenamento. Por isso, o diretor do instituto, Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior, solicitou o comparecimento de entidades da sociedade civil e grupos organizados que desempenham atividades ou projetos sociais nos municípios de Macapá e Santana, para receber as marmitas e encaminhar para doação às populações carentes.

Novas medidas

O sistema prisional do estado está se adaptando ao regramento determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As medidas foram necessárias porque, segundo o diretor Luiz Carlos, as regras anteriores estavam gerando problemas dentro da penitenciária, como o fortalecimento das organizações e o enriquecimento dos criminosos, com o comércio de alimentos, devido a quantidade e tipo de materiais que estavam entrando no local.