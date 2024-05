Polícia Militar realiza Corrida Tiradentes neste domingo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Centenas de atletas, entre policiais militares da ativa, veteranos e comunidade em geral se reunirão na manhã do próximo domingo, 2 de junho, em frente ao Quartel do Comando Geral (QCG), ponto de concentração para a largada da 8ª Corrida Tiradentes, que acontece às 7h. O evento é a última atividade alusiva aos 108 anos da Polícia Militar do Acre (PMAC) e conta com a participação de mais de 410 inscritos nesta edição.

O evento esportivo oferece os percursos de 5km e 10km, para que os competidores possam escolher a modalidade mais compatível com suas condições físicas. Ao final, haverá premiações de troféus e medalhas de acordo com as categorias militar e comunidade, além de valores em dinheiro para os primeiros colocados.

O capitão Alencar Pontes, presidente da comissão organizadora, alerta aos competidores para que não deixem de fazer a retirada do seu Kit Atleta, que será entregue nesta sexta-feira, 31 de maio, na recepção do QCG. “Os atletas que adquiriram o kit devem comparecer ao QCG entre 9h e 18h para retirá-lo”, enfatizou o oficial.

Campeão da competição na modalidade militar repetidas vezes, o sargento Jeffersson Pereira, o P. Silva, não perde uma edição da corrida e já está na expectativa para domingo. “Essa edição sem dúvidas será única. Há muito mais inscritos que no ano passado. Tenho participado de todas as edições e é bastante empolgante ver a proporção que esse evento tomou, ainda mais nessa data tão especial, que é o aniversário da nossa PMAC”, disse o atleta militar.

Corrida Tiradentes, que já é tradição no Estado, reúne diversos atletas em busca de superar seus limites, bem como de alcançar as primeiras posições no pódio. Contudo, além de premiar os competidores e comemorar o aniversário da instituição, o evento visa, principalmente, a promoção da prática de atividade física e a aproximação com a comunidade, por meio do esporte universal praticado por todas as idades.