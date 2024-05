Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Rio Branco será em novembro com atrações locais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A aguardada Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Rio Branco já tem data marcada para este segundo semestre. A confirmação veio através do organizador do evento, Germano Marino, na tarde desta sexta-feira, 31.

A 17ª Semana Acreana da Diversidade, que culmina com a 17ª Parada do Orgulho LGBT+ do Acre, ocorrerá entre os dias 14 e 17 de novembro de 2024, prometendo uma série de atrações locais. O encerramento será dia 17, semana local divulgado.

Além disso, Marino anunciou que a 4ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para a População LGBT+ do Acre acontecerá nos dias 11 a 13 de novembro de 2024. “Estaremos unidos na defesa e promoção dos direitos humanos de todos, todas e todes”, declarou.