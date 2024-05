MC Brinquedo se envolve em grave acidente de carro; assista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O funkeiro Vinicius Ricardo de Santos Moura, mais conhecido pelo nome artístico MC Brinquedo, se envolveu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (31). O artista, de 22 anos, postou um comunicado nas suas redes sociais dizendo que viveu um “milagre de Deus” ao sobreviver. Nas imagens, é possível ver que o carro do cantor capotou e ficou de ponta cabeça na via.

“DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver, hoje vivi um milagre de DEUS, mas quero deixar aqui o porque disso e quem sabe do mundo espiritual vai entender”, começou MC Brinquedo. Ele escreveu uma carta aberta aos seguidores após deixar o hospital. O acidente ocorreu na zona Sul de São Paulo.

“Eu não falei ainda sobre porque de uns anos pra cá, escolhi viver longe daqui e vim aqui com o resumo, mas eu larguei as droga novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus ta fazendo com meu sonho, comecei olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos”, seguiu o funkeiro.

A assessoria de MC Brinquedo afirmou à revista Billboard Brasil que o cantor estava saindo do estúdio quando dormiu ao volante e acabou batendo em um poste, o que fez o veículo capotar. Apesar do susto, o funkeiro foi levado ao hospital para fazer exames e recebeu alta logo em seguida.

“Ontem consegui a Paz no movimento, e com isso tudo acontecendo só consigo enxergar uma coisa, que não vou e não devo, desistir do PROPÓSITO de DEUS na minha vida e na terra, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como diz na bíblia, tudo isso um dia vai vira livro, de várias capítulos e páginas, eu to vivo pra tristeza do inimigo, e vivo para HONRA E A GLÓRIA DE DEUS”, encerrou.

