Jornalista cai de predio ao fugir de astrólogo que o extorquia

Um jornalista amazonense, que é repórter da CNN Brasil em Brasília, caiu do 3° andar de um prédio na Asa Norte, após tentar fugir de um astrólogo que queria extorqui-lo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30) pela coluna Na Mira, do site Metrópoles. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com a coluna, o astrólogo e o jornalista marcaram um encontro sexual por meio de um aplicativo gay. Nas conversas, a vítima chegou a perguntar se a pessoa com quem se encontraria era garoto de programa, o que foi negado. Já dentro do apartamento do astrólogo, o jornalista teria se desesperado ao ver que a porta do imóvel tinha sido trancada.

Ainda segundo o veículo, o astrólogo teria afirmado que só deixaria o repórter ir embora apenas se ele pagasse a quantia de R$ 500. O jornalista então teria tentado passar da varanda do terceiro para a sacada logo abaixo, no segundo pavimento, mas escorregou e sofreu a queda. Na última terça (28), o repórter passou por uma cirurgia na bacia, onde alguns pinos de titânio foram fixados.