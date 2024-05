Instalação de transformador deixa site da PGE no Acre fora do ar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O site da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) ficou fora do ar por conta de um transformador de energia que estava sendo instalado nesta sexta-feira, 31. Os usuários que buscavam informações na plataforma se depararam com o endereço eletrônico fora do ar.

A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão do Poder Executivo vinculado diretamente ao governador e responde pelas atividades de advocacia do Estado. A função da PGE é assessorar a Administração Pública Estadual quanto às decisões na área jurídica.

A assessoria informou que o site saiu do ar, porque o site é hospedado localmente, e a falta de energia teria o deixado fora do ar. Contudo, a previsão de retorno era às 16h, mas até o fechamento desta matéria o site ainda estava fora do ar.

Recentemente o órgão publicou em Diário Oficial (DOE), um edital referente ao 2º Processo Seletivo de Estágio na Área de Comunicação Social/Jornalismo. As inscrições que encerram hoje, 31 de maio, devem ser realizadas exclusivamente via internet, pelo e-mail cejur.acre2014@gmail.com.

As regras de formatação do currículo podem ser acessadas neste link.