Dupla é condenada a 39 anos de prisão por morte de jovem no Acre

Após mais de dois anos de investigações, Gleison Souza do Nascimento e Moisés Duarte Bezerra foram condenados a um total de 39 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de Genagila Nascimento de Lima, de 26 anos. O crime ocorreu em setembro de 2021, em Mâncio Lima, interior do Acre. O julgamento iniciou na quarta-feira (29) e concluiu na madrugada de quinta-feira (30), na Vara Única Criminal da região.

De acordo com o G1-AC, a justiça sentenciou Gleison Souza do Nascimento, também conhecido como “Pico”, a 23 anos de reclusão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Por outro lado, Moisés Duarte Bezerra recebeu uma pena de 16 anos por homicídio qualificado, sendo absolvido das acusações de organização criminosa e ocultação de cadáver.

Evandson Souza Lima e Evilásio Pinheiro da Costa, também implicados no caso, foram julgados e inocentados. Após a divulgação da sentença, a defesa de Moisés Bezerra anunciou que recorrerá da decisão. Não houve pronunciamento da defesa de Gleison Souza.

Denúncia

O Ministério Público Estadual (MP-AC) alegou na denúncia que o crime foi cometido por motivo fútil, sob promessa de recompensa e mediante emboscada, o que dificultou a defesa da vítima. Evandson Souza Lima e Evilásio da Costa foram acusados de ocultação de cadáver.

Segundo o processo, Gleison Souza do Nascimento foi o autor do sequestro, tortura, assassinato e enterro de Genagila de Lima em uma cova rasa no Ramal do Chaparral. Ele foi capturado no dia 28 de setembro de 2021, escondido no bairro Bandeirante. Além do homicídio, o réu é acusado de roubar a motocicleta da vítima.