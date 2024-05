Christina Rocha critica SBT e diz que emissora está ‘perdendo o DNA’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A apresentadora Christina Rocha participou do “Flow Podcast”, no YouTube, onde falou sobre a nova fase do SBT. De acordo com a ex-comandante do “Casos de Família”, os canais de televisão estão perdendo o DNA por conta de todas as inovações que têm passado e a jornalista usou como exemplo a própria emissora de Silvio Santos. Ela também falou sobre a chegada dos influenciadores digitais nas atrações e lembrou que o público da TV já não são mais os jovens.

Christina Rocha começou falando sobre as inúmeras mudanças que os canais consagrados têm feito em suas grades de programação. “Eu acho que as televisões não podem perder o DNA de cada uma, entendeu? Eu estou falando pelo SBT, que eu já não estou mais lá, mas tenho muito carinho”, exemplificou ela. “Não pode ser mudado da água para o vinho, ‘eu sempre fui assim e agora vou mudar da água para o vinho’”, lembrou a jornalista.

Em seguida, a ex-apresentadora do “Tá na Hora” lembrou de como o canal de Silvio Santos funcionava e usou como perspectiva os 16 anos que passou atuando na emissora. “O DNA do SBT sempre foi programas com plateia, populares, com jogos, com competição, com música. Entretenimento mesmo. Isso o SBT não pode perder”, explicou ela. Christina Rocha também afirmou que os diretores da empresa precisam estudar muito o público antes de realizarem as alterações.

A jornalista começou dizendo que acha muito interessante os criadores de conteúdo online estarem entrando na aventura que é fazer televisão, mas lembrou que é preciso atenção. “Eu ainda acho que o público de televisão, posso estar falando a maior besteira aqui, é diferente de internet. Então eu acho que tem que unir as duas coisas, entrar o novo, entrar a internet, tudo junto”, explicou Christina Rocha. “O público da TV aberta envelheceu barbaramente e gosta de um certo tipo de coisa que a gente não pode abafar. A dona de casa está mais velha, mas está assistindo”, lembrou ela.

Christina Rocha ainda frisou que o SBT e o os outros canais televisivos precisam continuar fazendo programas entretenimento e lembrou de toda a tragédia que a mídia já divulga. “As pessoas não gostam só de porrada, elas gostam também de coisas leves. Já basta o que a gente já ouve nos noticiários todos os dias, só porrada, só coisa ruim. É política, é enchente…”, disse a apresentadora.

