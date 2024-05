Ao vivo, Bacci descobre tragédia com a família e abandona ‘Cidade Alerta’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite da última quinta-feira (30), quem assistia ao Cidade Alerta percebeu que o apresentador Luiz Bacci deixou o comando do programa às pressas sem maiores explicações. Agora, o comunicador foi às redes sociais para revelar o motivo: ele descobriu ao vivo um acidente trágico envolvendo a família.

De acordo com o relato, o barco que pertence à família começou a encher de água durante um passeio no Rio Grande do Norte. Na ocasião, estavam a bordo o marido da irmã do jornalista, o pai, o primo e o tio desse cunhado. Quando a água começou a entrar, o senhor Acácio, pai do cunhado de Bacci, teve um infarto e morreu.

Anúncios

“Minha solidariedade ao meu cunhado, Gustavo, ao Guilherme pela perda do pai, saudoso Acácio. E obrigado Deus por ter impedido que minha irmã e sobrinhos tivessem entrado nesse barco”, lamentou ele em um vídeo compartilhado em sua página. Apesar da tragédia, todos os outros que estavam a bordo foram salvos.

A notícia chegou ao funcionário da Record através de uma mensagem da irmã. “Quero agradecer a compreensão da Record com isso, eu estava no meio de uma entrevista quando me chega uma mensagem, de um pedido de socorro da minha irmã, de um acidente gravíssimo que envolveu a nossa família essa noite no Rio Grande do Norte”, explicou.

Luiz Bacci tem 40 anos, é natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e trabalha na Record desde 2010, já tendo apresentado alguns dos principais jornalísticos da emissora. Atualmente, ele está no comando do Cidade Alerta e do Em Nome da Justiça.

Veja: