Polícia procura dupla armada que assaltou mercearia no interior

Policiais civis e militares de Plácido de Castro, município cuja sede fica a cerca de 100 quilômetros da capital, estão em buscas para prender dois homens, que na tarde desta quarta-feira, 29, assaltaram uma mercearia na periferia da cidade.

Portando armas de grosso calibre, os criminosos renderam as pessoas que estavam presentes e fugiram com o dinheiro do faturamento. As câmeras de monitoramento do comércio captaram imagens da dupla, o que deverá facilitar o trabalho da polícia.

De acordo com o que foi apurado, passava de 15h quando os dois homens armados e de cara limpa entraram na casa comercial localizada à rua Domingos Galdino, na frente da escola José Machado, no bairro da Olaria, e anunciaram o assalto.

Agindo rapidamente, eles renderam os presentes e logo fugiram levando todo o dinheiro do caixa. As forças de segurança foram acionadas e logo iniciaram as buscas na tentativa de prender os infratores, que são suspeitos de outros assaltos na região.