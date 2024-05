Festival da Farinha será no Arena do Juruá com Pablo do Arrocha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pela primeira vez, o Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul será realizado no estacionamento do estádio Arena do Juruá e não mais no centro da cidade. A decisão foi tomada pelo governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima, para garantir mais espaço e comodidade para expositores e o público.

O evento será realizado no período de 28 a 31 de agosto e entre as atrações nacionais estão confirmados o cantor Pablo do Arrocha e Biguinho Sensação.

A farinha, o principal produto econômico do município, é a estrela da festa. Casas de farinha serão montadas na área do estádio para demonstrar o processo de feitura para o público.

“A área do estádio é ampla, com estacionamento. Grandes eventos, como a Expoacre e o Réveillon, têm sido realizados lá e o Festival da Farinha será mais um. Entramos em acordo com o prefeito Zequinha Lima e será mais uma parceria de sucesso entre o governo e a prefeitura de Cruzeiro do Sul”, destacou o governador Gladson Cameli.

“Vamos fazer o melhor Festival da Farinha que Cruzeiro do Sul já viu. Nossos empreendedores vão fazer bons negócios, a população vai se divertir com os grandes shows e a economia do município agradece. A parceria do governador Gladson Cameli é fundamental para a realização dos grandes eventos no município”, declarou o prefeito Zequinha Lima.

Agosto agitado em Cruzeiro do Sul

Agosto será agitado em Cruzeiro do Sul. Além da Expoacre Juruá, de 31 de julho e 4 de agosto, o Novenário de Nossa Senhora da Gloria, começa no dia 5 de agosto e culmina com a procissão em homenagem à Santa, no dia 15. O Festival da Farinha será realizado no período de 28 a 31 de agosto.