Temperatura no planeta vai continuar a aumentar, alerta especialistas de Portugal

As consequências do aquecimento global são inimagináveis, alerta o presidente da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas, do Conselho Nacional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos.

Para ele, a humanidade vai ter de se adaptar aos aumentos da temperatura que, no futuro, não vão diminuir, referindo-se ao calor que tem atingido sobretudo a Índia e o Paquistão.

O especialista português em clima alerta que a descarbonização do planeta é a única solução possível para assegurar a sobrevivência da espécie humana.

Ele lembrou que os termômetros na Índia não param de subir. A capital – Nova Deli – ultrapassou os 52 graus. Chegou, mais precisamente, aos 52,3, de acordo com os serviços meteorológicos indianos. O número é recorde.

As autoridades alertam para a possibilidade de faltar água.