Suframa inicia inscrições para Jornada de Integração Regional no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Estão abertas as inscrições para a Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento do Acre – 2024. O evento, promovido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), é totalmente gratuito e ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), situada à avenida Ceará, bairro Jardim Nazle, em Rio Branco (AC).

Entre os objetivos da Jornada estão facilitar a disseminação e o acesso aos benefícios da Zona Franca de Manaus (ZFM), fortalecer a interação com os Estados da Amazônia Ocidental e o Amapá e contribuir de uma forma mais ampla para o avanço do ambiente de negócios na região.

Anúncios

A programação do evento consiste em dois dias de atividades – entre palestras, reuniões e exposições de cases – que terão como foco abordar os benefícios da Lei de Informática da ZFM, o funcionamento e os resultados da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) administrada pela Suframa, as ações estruturantes institucionais voltadas ao desenvolvimento regional e também os incentivos fiscais disponíveis na região, com destaque para os benefícios do cadastro na Suframa e para a apresentação de projetos industriais e agroindustriais com utilização de matérias-primas regionais.

O público-alvo da Jornada são empresários, comerciantes, representantes de entidades governamentais, estudantes e profissionais liberais de áreas diversas, tais como Administração, Contabilidade e Economia.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do link: https://doity.com.br/jornadaintegracaoriobranco/inscricao. É válido ressaltar que o acesso ao local do evento se dará por meio de inscrição prévia no site. Ao final do evento, será fornecido certificado aos participantes que estará disponível no mesmo link das inscrições, na aba “Certificados”.

“A Jornada é um momento único para aprender sobre os incentivos que a Suframa concede e como se beneficiar deles, e também sobre as ações estruturantes da Autarquia e dos seus diversos parceiros, como a Sudam e o Basa, voltados ao desenvolvimento regional e à melhoria da infraestrutura produtiva da nossa região. Estamos retornando ao Acre neste ano para intensificar os resultados da Jornada ocorrida no ano passado, que já foram bem satisfatórios”, afirma o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.