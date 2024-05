Saia justa com personagem trans: Ana Maria Braga acumula outras gafes; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A apresentadora Ana Maria Braga foi detonada nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 28, após cometer uma verdadeira gafe em seu programa “Mais Você”, da TV Globo. Na atração, ela disse que não sabia como se referir a Buba, da novela “Renascer”.

Durante um bate-papo com Tati Machado a respeito do capítulo exibido ontem, a apresentadora surpreendeu ao perguntar a colega se deveria chamar a personagem no masculino ou feminino. “Vamos falar de ‘Renascer’? Pois o capítulo de ontem foi antológico”, iniciou Ana Maria.

Na sequência, a veterana comentou uma cena que comoveu o público: “Aquela conversa envolvendo o Augusto, que defendeu a Buba”. E foi depois dessa fala que a comunicadora cometeu a gafe e precisou ser auxiliada por Tati Machado.

“Mas é a Buba ou o Buba que falo?”, disse Ana Maria Braga. “A Buba. Tem que falar a Buba mesmo. Ela é uma mulher”, respondeu Tati.

Racismo

Em setembro de 2021, ao mostrar uma plantação de girassol em Cerquilho, no interior de São Paulo, Ana Maria Braga voltou a usar uma expressão racista dizendo sentir uma “inveja branca” do repórter Fabrício Battaglini.

“Tem alguns momentos, não quando vocês passam perrengues, eu fui repórter de rua durante muito tempo e morro de inveja, inveja boa, inveja branca de estar aí onde está. Você aí e eu aqui hoje, que lindas”, disse a loira.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ana Maria diz uma fala considerada racista. Em março deste ano, ela se retratou após falar sobre “racismo reverso” ao citar o “BBB 21”.

O termo ‘Inveja Branca’

É um termo é considerado racista por associar a ideia de algo positivo com o branco a uma coisa boa. Ou seja, se a inveja é algo ruim, ao ser branca ela é suavizada. A expressão acaba reforçando a associação do preto com comportamentos ou atitudes negativas.

Gordofobia

Em abril, Ana Maria Braga chamou Lucas Buda, do BBB24, de “menino gordo”: “A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo”, disse ela, no matutino.

O vídeo com a fala da veterana sobre Lucas viralizou nas redes sociais, rendendo também uma série de comentários de internautas, como “sem noção”, “ela está sem filtro”, entre outros.

Já em novembro de 2021, Ana Maria Braga homenageou Marília Mendonça em seu programa, após a cantora sertaneja falecer em um acidente aéreo, que vitimou outras quatro pessoas. Porém, a apresentadora acabou comentando sobre o peso de Marília e virou alvo de críticas nas redes sociais.

“Quem diria, né? A vida realmente é uma coisa inesperada. Essa seria a última vez que ela pisaria num palco, cinco dias depois ela morreria. E a gente sabe que a vida é um sopro. A gente sabe que nasce, mas nunca sabe quando vai embora”, filosofou Ana.

Em seguida, ela falou sobre a mudança no corpo da artista. “Ela fez tanto pra chegar nesse shape lindo, físico, né? Ela emagreceu, criando um caminho pra ela, que fazia sentido, com esse vozeirão. E, de repente, ironia do destino que morreria dali a quatro, cinco dias”, disparou.

Na ocasião, a comunicadora ainda ressaltou que Marília Mendonça “atacou” a mesa de café da manhã e comeu muitos quitutes.

A atitude gerou revolta nos internautas, que detonaram a postura da veterana no X (antigo Twitter). “Ana Maria acabou de comentar do peso da Marília como se fosse uma tristeza ainda maior ela ter morrido agora que ela era magra”, se revoltou um usuário. “Ana Maria Braga falando do emagrecimento da Marília Mendonça como uma grande vitória, um passaporte pro sucesso”, reclamou outro.