Prima de MC Binn está grávida após affair com Lucas Buda: “Só fiquei com ele”

Nina Capelly, a prima de MC Binn, descobriu que está grávida após viver um rápido affair com Lucas Buda. Em entrevista à revista Quem, a funkeira comentou que há indícios de a criança ser filha do ex-marido de Camila Moura.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou Nina, que atualmente namora Ketlin Hernandes. “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém.”

A cantora afirmou que tentou entrar em contato com o ex-BBB, mas não obteve sucesso: “Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”.

Nina, que já é mãe de um menino autista, ainda contou que tiveram quatro relações sexuais sem preservativos e que somente tomou a pílula do dia seguinte (método contraceptivo) após um dos atos. A cantora está abalada com a situação, pois sente que a gravidez é resultado de falta de responsabilidade.

“Hoje em dia, tem teste de DNA que dá para fazer na gravidez e não me nego a fazer”, afirmou Nina, que deseja descobrir a verdadeira paternidade. Já Ketlin, atual namorada, permanece ao lado dela: “Ela falou que vai me ajudar. Ela recebeu bem a notícia e está segurando minha mão”.

A assessoria de Lucas Buda não se manifestou até o momento.

Affair relâmpago

Nina Capelly foi o primeiro affair público de Lucas Buda, após eliminação do “BBB 24” e descoberta da separação litigiosa de Camila Moura. O romance pareceu bastante intenso em maio deste ano, porém teve um fim relâmpago.

“Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele”, declarou Nina, na ocasião. Por outro lado, Buda amenizou: “Foi bem menor do que parece ser”.